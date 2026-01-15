Colombia: arrestan en Bogotá a costarricense acusado en su país

El extranjero, sobre quien pesaba una orden de detención internacional mediante circular roja de Interpol, fue detenido por agentes de Migración Colombia al interior de un hotel en zona central de la capital.

El detenido estaba en el país desde 2019 y su estatus migratorio era de irregularidad, detallaron las autoridades, quienes aseguraron que se reforzarán los controles migratorios en zonas "estratégicas" del país, en particular los sectores turísticos y hoteleros.

"Los controles migratorios no terminan en los puntos de ingreso al país. La presencia institucional en hoteles, zonas turísticas y espacios de alta afluencia nos ha permitido obtener resultados concretos, producto del fortalecimiento de las verificaciones y del trabajo articulado con otras autoridades, especialmente en temporadas de mayor movilidad", afirmó Gloria Arriero, directora de Migración Colombia. (ANSA).