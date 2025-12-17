Colombia: Arrestan en Londres a mujer sospechosa de asesinato

El diario británico The Sun dio cuenta del rescate de las autoridades londinenses de una mujer en cercanías al puente Battersea, tras ser avisados por el estado en el que se encontraba y el riesgo que corría su vida.

Con el pasar de las horas se identificó a la mujer como Guzmán Castro, quien es procesada por la justicia de su país por la presunta muerte de las jóvenes, a quienes en abril pasado les llegó un regalo de fresas con chocolate a su vivienda y tras ingerirlas murieron en una clínica privada de Bogotá.

Las autopsias revelaron el envenenamiento, lo que dio lugar a que las autoridades investigaran el extraño crimen. De esa manera se ubicó el local desde el que se despacharon las frutas contaminadas y por ese camino se llegó a la empresaria que huyó inicialmente a Argentina, luego a Brasil y recaló en Londres.

Al parecer, la muerte de las menores tendría que ver con un romance subrepticio que la mujer sostuvo con el padre casado de una de las víctimas, al mejor estilo de un cuento de terror. Las sospechas de las autoridades locales apuntan a que las frutas estarían dirigidas al hombre, pero fueron las adolescentes quienes las consumieron.

Guzmán Castro concedió una entrevista reciente desde la clandestinidad en la que defendió su inocencia y dijo estar conmovida como madre por la muerte de las dos jóvenes. (ANSA).