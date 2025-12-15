Colombia: Arrestan presuntos banqueros virtuales del Tren de Aragua

El operativo de arresto de los extranjeros se llevó a cabo en Bogotá por parte de la Policía y el Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía (CTI), con ayuda de la agencia estadounidense DEA; al tiempo que en Texas las autoridades de ese país detuvieron a Alfredo Durán Guerrero, a quien también se le atribuyen vínculos con esa misma organización y el manejo de recursos monetarios a través de dinero virtual.

El ente acusador aseguró que Félix Eduardo habría movido mediante esas plataformas y un banco local más de US$2,9 millones, en un total de 1.938 actividades comerciales y financieras; mientras que Félix Alfredo estaría implicado en la administración de US$1,1 millones invertidos en "criptoactivos o transferidos de manera fragmentada".

Esos dineros serían el producto de asesinatos, venta de droga y extorsiones ejecutadas por el Tren de Aragua en ciudades como Bogotá, Medellín (noroeste) y Cúcuta (frontera con Venezuela), aseguró la Fiscalía.

Tras recaudar suficientes pruebas, la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales acusó ante un juez de control de garantías a los hermanos Herrera Durán de los delitos de concierto para delinquir agravado y lavado de activos, al tiempo que les bloqueó diez productos bancarios que tenían cerca de US$18.000. (ANSA).