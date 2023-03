Colombia arriesga apoyo antidrogas de eeuu con ley de sometimiento de narcotraficantes: fiscal general

(.)

Por Luis Jaime Acosta

BOGOT√Ā, 27 mar (Reuters) - Colombia enfrenta el riesgo de perder el apoyo de Estados Unidos en la lucha contra las drogas por una posible ley de sometimiento para narcotraficantes, sumada a una ca√≠da en las operaciones antidrogas, dijo el fiscal general, al advertir que el proyecto busca conceder indultos y excarcelaciones masivas.

El Gobierno presentó al Congreso un proyecto de ley para facilitar el sometimiento a la justicia de estructuras armadas organizadas, la mayoría involucradas en el narcotráfico, como parte de la política del presidente Gustavo Petro para buscar una paz total que ponga fin al conflicto armado de casi seis décadas que ha dejado más de 450.000 muertos.

La iniciativa, que se debatirá en el Congreso en donde el Gobierno tiene hasta ahora una coalición mayoritaria, ha generado polémica por las advertencias sobre el riesgo de negociar con narcotraficantes e indultarlos.

"Se presenta un indulto masivo a personas que han cometido delitos y saldrían de las cárceles sin mayores requisitos", dijo en una reciente entrevista con Reuters el fiscal general, Francisco Barbosa, un fuerte crítico del proyecto de ley.

"Sin ninguna duda es un mecanismo de facilitaci√≥n de la criminalidad para saltarse la ley, para lavar activos y para beneficiar el narcotr√°fico a gran escala en Colombia", sostuvo el funcionario en su oficina ubicada en un b√ļnker con estrictas medidas de seguridad.

El ministro de Justicia, Néstor Iván Osuna, dijo recientemente que el proyecto no incluye indultos ni excarcelaciones masivas, sino una oferta de desmonte voluntario de estructuras armadas a cambio de un trato penal más benigno para acabar la violencia.

El proyecto contempla penas de seis a ocho a√Īos de c√°rcel y cuatro a√Īos de un proceso restaurativo a las v√≠ctimas con mecanismos de vigilancia y monitoreo. Adicionalmente los acusados narcotraficantes podr√°n quedarse con un 6% de los bienes que entreguen.

Pero Barbosa, un abogado de 49 a√Īos, advirti√≥ que el proyecto facilitar√≠a "una operaci√≥n de lavado masivo" y asegur√≥ que no se puede confundir procesos de paz con narcotr√°fico.

"Si el presidente Petro quiere darles un carácter político a los narcotraficantes, entonces que le diga al mundo que quiere negociar políticamente con los narcotraficantes y evaluamos. Pero los debates se hacen de frente y con lealtad al país", dijo.

Sometimiento, no di√°logo

Barbosa denunció una reducción de las operaciones contra el narcotráfico y el crimen organizado en el actual Gobierno, que ha impedido ejecutar órdenes de captura.

"Colombia est√° perdiendo la capacidad de control y el presidente no controla el orden p√ļblico en Colombia", asegur√≥. "Yo no puedo, como fiscal general, aceptar que se entienda que aqu√≠ lo que hay que hacer es sentarnos en una mesa para negociar con narcotraficantes leyes de sometimiento. Sometimiento al narcotr√°fico, no di√°logo".

Barbosa también se declaró preocupado por la decisión del Gobierno de reducir la erradicación manual de cultivos de hoja de coca, la materia prima de la cocaína, a lo que se suma la determinación de mantener la suspensión de la fumigación aérea con el químico glifosato.

De acuerdo con cifras oficiales de Estados Unidos, Colombia cerr√≥ el 2021 con 234.000 hect√°reas y una producci√≥n potencial de coca√≠na de 972 toneladas. Las mediciones del 2022 no han sido reveladas a√ļn.

Pero funcionarios de seguridad de Colombia y de Estados Unidos temen un incremento del área sembrada y de la capacidad de producción de cocaína por la decisión de privilegiar la sustitución voluntaria de cultivos y la interdicción de cocaína.

Washington, el principal aliado de Colombia en la lucha contra el narcotr√°fico y que anualmente entrega alrededor de 450 millones de d√≥lares en asistencia para combatir la producci√≥n y el tr√°fico de drogas, califica anualmente el desempe√Īo del pa√≠s en ese tema.

Una eventual descertificación se traduciría en una reducción de la asistencia financiera y de otros programas.

"Sin ninguna duda que hay un riesgo. Por eso lo estamos advirtiendo," dijo Barbosa sobre una posible descertificación. "Yo espero que Colombia luche para no convertirse en un narco-Estado. La paz total no puede ser simple y llanamente desocupar las cárceles". (Reporte de Luis Jaime Acosta, editado por Nelson Bocanegra)

