Colombia.- Asesinado otro activista de Derechos Humanos en Colombia

MADRID, 15 de noviembre de 2025 (Europa Press) -

El líder social y defensor de los Derechos Humanos Nilson Andrés de Arco Salcedo ha muerto este viernes como consecuencia de las heridas recibidas el pasado 20 de julio, cuando fue tiroteado en el municipio de Soledad, en el departamento colombiano de Atlántico.

De Arco "era un reconocido líder social y comunitario, defensor de derechos humanos y miembro del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos en el municipio de Soledad, Atlántico", destaca en un comunicado el Instituto de Estudios para la Paz (Indepaz).

El activista fue tiroteado el 20 de julio cuando realizaba labores de documentación en un espacio comunitario del barrio Los Campanos. "Un hombre descendió de una motocicleta y le disparó, causándole heridas que lo mantuvieron hospitalizado por más de un mes, hasta su fallecimiento el 14 de noviembre", relata Indepaz.

La Defensoría del Pueblo colombiana había emitido hasta tres alertas para la zona por "la imposición de normas y otras formas de gobernanza ilegal por parte de los grupos armados representa un permanente riesgo de violación a los derechos de la población".

Asimismo reconoce la presencia de varias organizaciones criminales que ejercen control territorial, extorsiones, microtráfico y amenazas a la población y también advierte del riesgo para activistas de Derechos Humanos.

En la zona operan las organizaciones armadas EGC, Los Pepes, Nuevos Rastrojos, Los Costeños, Bloque Central Renacer, Los Papalopez, Los Vega y otras bandas de carácter local. La zona está bajo jurisdicción de la Primera División del Ejército.

Con el asesinato de Nilson Andrés De Arco Salcedo son ya 170 los líderes y defensores de Derechos Humanos asesinados en el año 2025.

El Ministerio del Interior colombiano ha manifestado "su más enérgico rechazo ante el atentado" y ha pedido que se contemplaran todas las hipótesis partiendo de la base de que, según testigos, el atacante no mostró intención de hurtar objetos de valor y "la trayectoria y perfil de Nilson de Arco como defensor de derechos humanos en una región con complejidades particulares".

El colectivo Caribe Afirmativo destacó que "Nilson de Arco había advertido con anterioridad sobre situaciones de riesgo y señalado presuntos actos de corrupción y administración fraudulenta por parte de particulares".