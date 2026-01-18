Colombia: ataque con drones en noroeste causa estragos en hospital

"No existe ninguna justificación para afectar servicios esenciales ni para desconocer los límites humanitarios que protegen la vida y la dignidad de nuestras comunidades", expresó hoy el mandatario regional, tras los atentados.

Al parecer un grupo armado ilegal lanzó explosivos desde drones contra una torre de transmisión de energía, contra la sede de la policía, contra viviendas del sector y contra el hospital municipal, sin causar víctimas.

Por ahora se desconoce quién ejecutó el ataque y las razones para causar zozobra en esa población del suroeste del país, aunque en la región hacen presencia las disidencias y los rebeldes del Ejército de Liberación Nacional (ELN).

Para Guzmán el atentado contra el hospital "constituye una vulneración flagrante" de los principios más básicos del Derecho Internacional Humanitario (DIH). (ANSA).