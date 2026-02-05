Colombia: atentado contra congresista colombiano, versión no confirmada de dos muertes

Hombres armados dispararon contra el vehículo asignado al congresista, que en ese momento no estaba en el lugar y se encuentra en este momento bajo resguardo de la policía, en Yopal, capital del departamento de Casanare (sureste).

Así lo señaló Angello Castellanos, presidente del Concejo de Yopal, quien dijo que está por confirmarse si es cierta o no la versión de que en el ataque resultaron muertas dos personas y otras dos están desaparecidas.

"Es lo que se está tratando de averiguar; se menciona desafortunadamente a dos miembros de su equipo en este atentado", señaló Castellano a Caracol Radio, quien pidió que "estos actos no pueden ser parte de la discusión política".

El político regional desestimó hablar de los posibles responsables del ataque, aunque se sabe que la zona es dominada por el grupo guerrillero Ejército de Liberación Nacional (ELN).

