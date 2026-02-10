Colombia: audiencia el 11 de marzo para acusar a presidente Ecopetrol

El organismo judicial investiga a Roa por la compra de un lujoso apartamento en Bogotá por un precio menor al establecido en el mercado inmobiliario, que le vendió un empresario que tiene contratos de servicios con Ecopetrol.

Los abogados de la cabeza de la estatal petrolera aseguraron que el directivo no va a renunciar a su cargo, como lo han pedido los partidos de oposición, al sostener que debe ser la junta directiva de Ecopetrol la que puede tomar o no esa decisión.

La justicia también investiga a Roa por su papel como gerente de la campaña presidencial de 2022 que llevó a Gustavo Petro a la presidencia, dado que se habrían superado los topes de gastos económicos establecidos, lo que es considerado un delito electoral (ANSA).