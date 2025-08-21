Colombia: Aumenta la cifra de muertos y heridos en Cali

“La Secretaría de Salud reporta 42 personas lesionadas y cinco fallecidas”, precisó esta tarde la Alcaldía de Cali.

Inicialmente el presidente colombiano, Gustavo Petro, informó que el atentado, atribuido a disidentes de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), le había causado la muerte a dos civiles.

Alejandro Eder, alcalde de Cali, principal ciudad sobre el Pacífico colombiano, rechazó y condenó el atentado, al tiempo que ofreció una recompensa de hasta US$100.000 por “información que permita identificar y capturar a los responsables”.

“Cali no bajará la guardia ante este atentado y solicitamos al Gobierno Nacional mayor acompañamiento para garantizar la tranquilidad de los caleños”, manifestó Eder.

El trágico atentado, cuyo balance sigue siendo aún provisional, trajo a la memoria de los ciudadanos el clima de terror vivido en Cali a principios de los años 90, cuando el cartel de la ciudad estaba en guerra con el de Medellín.

El atentado en Cali se suma al derribamiento de un helicóptero de la Policía en el departamento de Antioquia (noroeste), en el que murieron ocho uniformados y ocho más resultaron heridos, en un hecho atribuido a disidentes. (ANSA).