Colombia: Aumenta la seguridad a candidatos elecciones 2026

“Hoy en día, hay 194 personas bajo protección, 326 policías asignados, 32 vehículos convencionales, 75 vehículos blindados y 56 chalecos de protección. Todo esto se ha logrado gracias a un esfuerzo importante del Gobierno nacional, la cúpula militar y la dirección de la Policía. Lo más importante en este proceso electoral es asegurar que existan garantías reales para todos los participantes”, afirmó Benedetti.

El país político se mantiene en alerta y ha reclamado mayores garantías de seguridad para dar inicio a la campaña, tras el asesinato en Bogotá del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe, en un atentado que lo mantuvo al menos dos meses en estado crítico.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, señaló que la fuerza pública elevó al doble la cantidad de hombres que se encargará de resguardar a los aspirantes políticos y manifestó que también hay planes en curso para salvaguardar a los candidatos durante sus giras regionales.

“Duplicamos el personal encargado pasando de 229 a 520 efectivos. Además, ya hemos articulado la seguridad en regiones para que los precandidatos presidenciales puedan desarrollar sus actividades con plena seguridad”, afirmó Sánchez, quien junto a Benedetti participó de la cuarta reunión del Comité de Revisión de Medidas de Protección Electoral (Cormpe).

El Ministerio de Interior precisó que en 24 de los 32 departamentos del país se han desarrollado "jornadas de precampaña sin contratiempos", en las que se han "desplegado 6351 policías adicionales a los esquemas individuales de seguridad, y movilizado 96 pelotones, equivalentes a 3000 hombres y mujeres del Ejército Nacional, para garantizar la seguridad". (ANSA).