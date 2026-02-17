Colombia: aumentan en 10,6% las remesas en 2025

De acuerdo con Migración Colombia, estas cifras tendrían relación con las salidas de colombianos al exterior en calidad de inmigrantes, que aumentaron en un 5,3%, aunque la estatal señaló que las remesas "no dependen únicamente del número de personas que migran", dado que depende de su capacidad de inserción laboral y consolidación financiera en los países destino.

"Que las remesas hayan crecido 10,6% en 2025 y representen cerca del 3% del PIB confirma que estos flujos son parte importante de la economía colombiana. La migración internacional no solo implica el desplazamiento físico de personas, sino que genera vínculos económicos transnacionales entre los territorios de origen y destino", afirmó Gloria Arriero, directora de Migración Colombia.

Estados Unidos fue el país de origen de las remesas hacia Colombia con 4.853 millones de dólares enviados hasta septiembre de 2025; mientras que Venezuela fue el país destino de las remesas enviadas desde Colombia con 48 millones de dólares a septiembre del año pasado, precisó Migración. (ANSA).