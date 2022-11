Colombia aún no ha tomado decisión sobre nueva exploración de petróleo y gas: gobierno

Por Oliver Griffin

BOGOTÁ, 17 nov (Reuters) - Nada está escrito en piedra sobre si el Gobierno de Colombia cambiará o no una postura para bloquear nuevos contratos de exploración de petróleo y gas, dijo el jueves Andrés Bitar, presidente interino de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH).

El presidente izquierdista colombiano, Gustavo Petro, fue elegido con unas propuestas que incluían impulsar una energía más verde, durante una campaña en la que describió el petróleo y el carbón como venenos.

Sin embargo, el Gobierno suavizó en octubre la postura y dijo que estaba revisando la situación dadas las condiciones económicas locales e internacionales, citando los valiosos ingresos que los hidrocarburos aportan a la economía de Colombia, tras un fuerte desplome de la moneda local, el peso, que registró mínimos históricos.

Aún no se ha tomado ninguna decisión, y el Gobierno analiza sus opciones, dijo Bitar a Reuters al margen de una conferencia de la industria petrolera organizada por la Asociación Colombiana del Petróleo (ACP) en Bogotá.

"El primer mensaje que es muy claro del Gobierno es que no es una decisión que está escrita en piedra. La decisión de si se firman o no nuevos contratos o de si se abre una ronda de adjudicación no ha sido tomada", enfatizó.

Sin embargo, mientras el Gobierno analiza las perspectivas de seguridad y soberanía energética de Colombia, la ANH está lista para comenzar las rondas de licitación en cualquier momento, afirmó.

"La agencia está lista para abrir la ronda cuando se tome la decisión por parte del Gobierno", señaló.

Varias empresas han preguntado sobre posibles nuevas rondas de licitación, reveló, al revelar que varias cuencas de petróleo y gas han recibido expresiones de interés.

La ANH suscribió 69 contratos de exploración y producción durante el Gobierno anterior, del expresidente Iván Duque, mientras que el anterior presidente de la agencia, Armando Zamora, dijo que se identificaron unos 500 bloques potenciales de petróleo y gas para futuras rondas de licitación. (Reporte de Oliver Griffin, traducido por Nelson Bocanegra. Editado por Luis Jaime Acosta)

