Colombia: autoridades confirman muerte de 6 mineros en Guachetá

Los mineros permanecieron sepultados bajo los escombros de la mina de carbón Mata Siete, ubicada en una zona rural del municipio de Guachetá, en el departamento de Cundinamarca, tras una explosión interna, aparentemente causada por una acumulación de gas.

La Agencia Nacional de Minería informó que la mina tenía un permiso vencido, se dedicaba a la minería ilegal de carbón y había recibido una orden de cierre en marzo de 2019.

El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, explicó que la operación de rescate fue compleja debido a la acumulación de gas, la obstrucción del acceso al pozo de la mina causada por los escombros de la explosión y el precario estado del sistema de ventilación de la mina (ANSA)