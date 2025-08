Colombia: Autoridades desconocen si disidente está vivo o no

“Frente al caso particular del ‘Zarco Aldinever’ no tenemos información de que esté vivo o muerto, hay un comunicado, pero es un comunicado de criminales y alrededor de eso necesitamos la evidencia para materializar y poder afirmar que sí está muerto o no lo está”, precisó el general Carlos Triana, director de la Policía colombiana.

El oficial señaló que la investigación sobre los autores intelectuales del atentado al congresista y precandidato presidencial apunta a que fue ordenado por los disidentes de la Segunda Marquetalia, al mando de Luciano Marín Arango “Iván Márquez”, quien fue el jefe negociador de las extintas FARC en el acuerdo de paz con el gobierno y luego volvió a la confrontación armada.

“Lo que sí quiero afirmar es que en el marco de la investigación todo apunta a que muy seguramente la Segunda Marquetalia forma parte de este entramado en términos de los determinares, pero eso está en investigación y esa investigación nos tendrá que arrojar un resultado para poder afirmarlo concretamente o desvirtuarlo”, resaltó Triana.

Un supuesto comunicado de la Segunda Marquetalia, que circuló en la víspera en redes sociales y fue difundido por la prensa local, aseguró que Aldinever Sierra, quien sería el presunto determinador del ataque al senador Uribe, murió a manos del grupo guerrillero Ejército de Liberación Nacional, junto a otros cuatro disidentes. (ANSA).