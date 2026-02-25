Colombia: autoridades pendientes por caso de avión baleado

"A la fecha, esta Autoridad Aeronáutica no ha recibido notificación formal sobre este evento por parte del operador aéreo, ni de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA), ni de la Administración Federal de Aviación (FAA) de los Estados Unidos, autoridades competentes en dicho país", precisó la Aerocivil.

American Airlines dijo en un mensaje público que el avión, un Boeing 737 MAX 8, fue retirado del servicio para ser sometido a una "inspección y reparación", al tiempo que señaló que trabajará con las autoridades estadounidenses para "investigar este incidente", declaró la compañía en un comunicado oficial.

Por su parte, la Aerocivil dijo que está atenta a "cualquier comunicación oficial por parte de las agencias internacionales o la aerolínea que permita esclarecer los hechos y determinar el origen de las novedades reportadas". (ANSA).