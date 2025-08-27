Colombia: Autoridades ratifican calendario electoral de 2026

“Ningún hecho de orden público o circunstancias excepcionales pueden dar lugar a aplazar o suspender las elecciones en Colombia, porque las fechas están definidas por la Constitución Política y son inamovibles”, advirtió el funcionario, tras reunirse con el ministro de Defensa, Pedro Sánchez; los comandantes de las fuerzas militares; el contralor, Carlos Hernán Rodríguez; y el procurador, Gregorio Eljach.

Penagos aseguró que “las elecciones libres y justas en Colombia son garantía del principio democrático y es deber de todas las entidades del Estado garantizarlas”, así como la determinación de los ciudadanos de salir a votar, por ser este un derecho político, que necesita ser protegido.

El procurador Eljach destacó la calidad de la información que el sector defensa le entregó a las instituciones durante la reunión de este martes, la que calificó de “muy técnica y con muchos fundamentos jurídicos, con un análisis minucioso de la realidad nacional”.

El jefe del Ministerio Público también ratificó que el calendario electoral definido por la ley se cumplirá “sin ninguna variación y sin ningún percance”.

Sectores políticos temen que los comicios electorales del próximo año se aplacen o se suspendan debido a la violencia ejercida por los grupos armados ilegales, tras el atentado en el que resultó muerto el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe.

Las autoridades han tenido que redoblar la cifra de policías, militares y agentes de seguridad encargados de la custodia y vigilancia de los precandidatos presidenciales y los aspirantes al Congreso, a días de que se inicie formalmente la campaña electoral. (ANSA).