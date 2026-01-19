Colombia: Avianca pide ley contra pasajeros "disruptivos"

La aerolínea aseguró que el año anterior se registraron 572 casos de "comportamientos inadecuados" por parte de pasajeros contra el personal de la compañía, tanto en tierra como a bordo, lo que significó un aumento del 271% respecto de las cifras de 2024, cuando se reportaron 450 agresiones.

Ante este panorama, Avianca le pidió hoy al Legislativo "dar continuidad al trámite del Proyecto de Ley 153 de 2025, una iniciativa clave para endurecer las sanciones contra pasajeros disruptivos y fortalecer la protección del personal aeronáutico, incluyendo medidas más severas frente a reincidencias o conductas que pongan en riesgo la seguridad de un vuelo o de los pasajeros".

La norma en cuestión, que está en trámite en el Congreso, protege a las tripulaciones y al personal de las aerolíneas de agresiones ejecutadas por pasajeros, define y sanciona los actos violentos o disruptivos, establece protocolos frente a este tipo de comportamientos y garantiza un ambiente laboral seguro para los trabajadores aeronáuticos. (ANSA).