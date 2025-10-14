Colombia: BBVA ficha en Santander a Catalina Laurens como nueva responsable de su banca corporativa en Colombia

MADRID, 14 Oct. 2025 (Europa Press) -

BBVA ha incorporado a Catalina Laurens, procedente de Banco Santander, como nueva responsable de su banca corporativa y de inversión (CIB, por sus siglas en inglés) en Colombia, según ha informado en un comunicado. Sustituye a Carlos Alberto Rodríguez que, tras siete años, dejó la entidad a finales de agosto para emprender nuevos retos profesionales. Hasta ahora Laurens era responsable de Santander CIB en Colombia.

Con anterioridad, también ha desempeñado cargos de responsabilidad en HSBC y Citibank Colombia. El banco explica que tiene en Colombia una "sólida" franquicia bancaria, al tiempo que representa una plataforma de crecimiento "esencial" dentro de América del Sur gracias a su estabilidad macroeconómica, su ubicación estratégica en la región andina y la creciente proyección internacional de sus empresas.

En este contexto, BBVA quiere consolidarse como socio de referencia para corporaciones e inversores institucionales que operan en el país y en la región. Además, resalta que América del Sur es una región "prioritaria" para su negocio de banca corporativa y de inversión, tanto por su peso en el negocio global como por el dinamismo de sectores como infraestructura, energía, telecomunicaciones y finanzas sostenibles.