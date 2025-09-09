Colombia: BID firma un crédito de US$117 millones con la Financiera de Desarrollo Nacional para energía limpia en Colombia
MADRID, 9 Sep. 2025 (Europa Press) -
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) ha firmado una operación de crédito por US$138,5 millones (117 millones de euros) con la Financiera de Desarrollo Nacional (FDN) dirigida a financiar proyectos estratégicos para impulsar la energía limpia en Colombia, según informó la institución en un comunicado. La operación está compuesta de recursos de capital ordinario del BID y fondos concesionales del Climate Investments Funds-Renewable Energy Integration (CIF-REI), además de pertenecer al programa piloto BID Clima, que busca catalizar inversiones resilientes en América Latina y el Caribe.
El objetivo de este programa es apoyar la integración de fuentes de energía renovable al sistema eléctrico colombiano. Así, los recursos permitirán el desarrollo de infraestructura crítica, inversiones en redes inteligentes y sistemas de almacenamiento.
"Este es un ejemplo concreto de cómo, a través del programa piloto BID Clima, buscamos generar impacto actuando como puente entre los fondos climáticos globales y la región", explicó el representante del BID en Colombia, Ramiro López-Ghio.
