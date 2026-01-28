Colombia: Bogotá contempla nuevos aranceles a productos de Ecuador

"Igualmente hoy estamos contemplando otro tipo de decreto que va a contemplar otro tipo de productos provenientes del Ecuador, también una imposición del 30% de los aranceles, de tal manera que busquemos ese equilibrio comercial", afirmó Diana Marcela Morales, ministra de Comercio, Industria y Turismo.

La jefa de cartera de Comercio, junto a sus compañeros de Exteriores, Defensa y Energía, informó hoy desde Bogotá de las acciones emprendidas para responder a las decisiones unilaterales del país vecino, que además elevó en 900% el costo de transportar crudo colombiano por uno de sus oleoductos.

"De todas maneras, como lo plantea la Canciller, el gobierno colombiano está en toda la disposición de generar un diálogo constructivo, un ejercicio de cooperación conjunta que de alguna manera retorne a una relación histórica de hermandad con el hermano pueblo ecuatoriano", afirmó Morales.

Por su parte, la ministra de Exteriores, Rosa Yolanda Villavicencio, señaló que hasta ahora no recibió una respuesta de parte de Ecuador para entablar una reunión entre ministerios de ambos países para superar la crisis.

Villavicencio recordó que Colombia le propuso a Ecuador una reunión el fin de semana anterior, que Quito no aceptó por un tema de agenda, pero tampoco ha respondido a la propuesta de un encuentro en Bogotá hoy o mañana en Ciudad de Panamá, en el marco del Foro Económico América Latina y el Caribe (ANSA).