Colombia: Bogotá defiende su derecho a repeler un ataque de EEUU

"Si llegara a pasar, pese a todos estos esfuerzos, hemos dicho que todo país en el orden internacional tiene el derecho a su defensa, a su legítima defensa y nuestro ejército tiene por jefe al presidente de la República y su misión es defender la soberanía del país. Si llegase esa agresión, el Ejército debe defender el territorio nacional y la soberanía del país", afirmó Villavicencio, en conferencia de prensa en Bogotá.

Sin embargo, la Ministra de Exteriores sostuvo que "nunca hemos suspendido el diálogo con Estados Unidos ni en la Embajada ni aquí con sus representantes, aun en los momentos más difíciles se ha hablado con ellos" y reiteró la vocación del país por el uso de "las vías diplomáticas".

Villavicencio aseguró que el ataque a Venezuela, que condujo a la detención del mandatario de ese país Nicolás Maduro, está relacionado con los "intereses económicos" de Estados Unidos, en particular con su "necesidad del petróleo para una economía fósil" y en ese sentido Washington "pone por delante" la "prevalencia de sus intereses económicos particulares".

Mauricio Jaramillo, vicecanciller para Asuntos Multilaterales, llamó a los países a abstenerse de "utilizar la fuerza", reiteró que Bogotá por tradición se apega al Derecho Internacional y sostuvo que las "consecuencias" y el "efecto" de lo ocurrido el fin de semana en Venezuela está por verse.

(ANSA).