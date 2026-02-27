Colombia: Bogotá le hace frente al turismo sexual

La problemática parece ir en ascenso, dado que el año pasado se le impidió el ingreso a 110 extranjeros, en su mayoría estadounidenses, de los cuales 65 aparecieron reseñados en la plataforma Angel Watch por delitos contra niños, niñas y adolescentes.

Gloria Arriero, directora general de Migración Colombia, calificó esta situación de "una problemática que no puede empañar la buena imagen de Medellín y otras ciudades del país, siendo Colombia catalogada como uno de los principales destinos turísticos de Suramérica".

Ante el incremento de este fenómeno, la autoridad migratoria elevó los mecanismos de verificación de ingreso a los extranjeros, en busca de inconsistencias o señales de riesgo que puedan advertir de potenciales agresores sexuales.

Según datos de la Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo (Anato), en 2025 Colombia recibió 5,1 millones de turistas extranjeros, de los cuales el 24% fueron estadounidenses. (ANSA).