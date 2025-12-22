Colombia: Bogotá lista para volver al uso del glifosato

El anuncio lo hizo el ministro de Justicia, Andrés Idárraga, al señalar que esperan el permiso de la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) para dar inicio al procedimiento, que se llevará a cabo en su primera fase en el departamento del Cauca (suroeste).

"No estamos metiéndonos en territorios étnicos, lo cual va a eliminar cualquier discusión en torno al tema de consulta previa. De esta manera vamos a tener una aspersión con glifosato terrestre controlada visualmente, que mitiga riesgos contra los policías que hacen la aspersión terrestre manual y de esta manera también vamos a seguir dando un golpe contundente a la delincuencia que obliga a los campesinos a cultivar hoja de coca", afirmó Idárraga.

El jefe de la cartera de Justicia confió en que la ANLA los autorice al uso del glifosato bajo esta modalidad, de manera que se pueda iniciar la fumigación la próxima semana, al señalar que será la Policía Antinarcóticos la que decidirá cuáles serán las zonas donde arrancará la iniciativa.

El uso de glifosato en la lucha antinarcóticos local se permitió hasta 2015, cuando los tribunales ordenaron suspender las fumigaciones desde avionetas por los potenciales riesgos para la salud humana y el medioambiente.

Desde hace semanas, el presidente Gustavo Petro ha insistido en retomar este camino, a propósito de la violencia desatada en el Cauca por el grupo guerrillero disidencias del Estado Mayor Central, que han atacado a la fuerza pública. (ANSA).