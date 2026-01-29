Colombia: Bogotá restringe el ingreso al país de drones

"Designamos que se debe declarar anticipadamente la importación de los drones, pero también que puede ser solamente por un puerto marítimo, que es Cartagena, o por un puerto aéreo, que es Bogotá. Eso nos permitirá saber exactamente quiénes compran los drones y cuál es el objetivo y el uso de los mismos", manifestó el ministro de Defensa, Pedro Sánchez.

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) emitió recientemente una resolución que establece una serie de mecanismos para el ingreso de drones al país, entre ellos, que las importaciones de estos aparatos deben hacerse con declaración anticipada por control aduanero.

También se prohibió la importación de estas aeronaves no tripuladas mediante modalidad de tráfico postal y envíos urgentes; en adelante será solo por importación.

Los extranjeros que ingresen al país con estos aparatos deben formalizar el ingreso a través de una importación ordinaria, de manera que no es posible en adelante la sola declaración del ingreso del aparato.

Sánchez dijo que estas medidas hacen parte del proyecto de escudo nacional antidrones, en el que el gobierno invertirá unos US$1700 millones, para poner fin a los ataques indiscriminados de los grupos armados ilegales que atentan contra la población civil y la fuerza pública mediante el uso de esos aparatos, a los que les adaptan explosivos. (ANSA).