Colombia-Bolivia: Petro lamenta que pueblos olviden a verdugos

“Se olvida la historia por la adicción al poder. El pueblo olvida, cuando elige a los verdugos que derramarán la sangre del mismo pueblo que votó por ellos. Eligen la venganza. Cuando deben preservar el sendero difícil de la democratización del país y la vida, otra vez privatizadores del agua”, criticó el mandatario colombiano en X.

La noche del domingo, Petro se refirió a las elecciones en Bolivia al sostener que la “división” del “movimiento indígena y popular” permitió el desenlace electoral que llevará a Rodrigo Paz y a Jorge “Tuto” Quiroga al balotaje en octubre próximo.

“Solo la división del movimiento indígena y popular, permite que los hidalgos, dueños de indígenas, vuelvan al poder. Ahora que entregarán el litio, debe el movimiento popular unirse con dignidad por encima de los egos. La unidad del pueblo es fundamental”, afirmó Petro en un mensaje en redes sociales.

Tras dos décadas de gobiernos de izquierda encarnados en el Movimiento al Socialismo (MAS), Bolivia giró hacia la derecha y votó con un 32,2% por Paz, del Partido Demócrata Cristiano, y con un 26,8% por el expresidente Quiroga, del Partido Libertad y Democracia. (ANSA).