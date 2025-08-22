LA NACION

Colombia-Brasil: Lula se solidariza con Bogotá por atentados

Presidente de Brasil
El presidente brasileño, Luis Inacio Lula da Silva, se solidarizó este viernes con Colombia y su gobierno tras los atentados ocurridos en los departamentos de Antioquia (noroeste) y Valle del Cauca (sureste) que dejaron 19 personas muertas y 82 más heridas "Quiero expresar mi solidaridad al gobierno del presidente (Gustavo, NDR) Petro y al pueblo colombiano por los ataques que ocurrieron ayer en Cali y en Antioquia y que han dejado muertos y heridos. Nuestros corazones quedan con las víctimas y sus familias", manifestó Lula da Silva.

Agregó que "el gobierno brasileño rechaza estas acciones que son un atentado a la seguridad pública y a la estabilidad política y social del país", al cierre de la V Reunión de Presidentes y Jefes de Estado del Tratado de Cooperación Amazónica, que se realizó hoy en Bogotá.

El ataque con un dron cargado con explosivos a un helicóptero de la Policía en zona rural de Amalfi, atribuido a los disidentes del grupo 36, provocó la muerte de 13 uniformados y heridas a tres más; mientras que la activación de un coche bomba en cercanías a la base de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC) Marco Fidel Suárez en Cali dejó seis personas y 79 heridos. Las autoridades creen que el ataque lo perpetró el grupo disidente Jaime Martínez, del Estado Mayor Central.

