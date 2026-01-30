Colombia: cada 48 horas es reclutado un menor de edad por grupos ilegales

De acuerdo con datos divulgados por la oenegé, a partir de información de la Defensoría del Pueblo, entre enero y noviembre del año pasado se reportaron 194 casos de reclutamiento de niños, niñas y adolescentes; el 41% eran mujeres, el 43% población indígena y el 8% población afrocolombiana.

Los principales responsables de este delito fueron las disidencias del Estado Mayor Central (EMC) con el 44%, seguido por el Ejército de Liberación Nacional (ELN) con el 14%, el Clan del Golfo con el 8%, y los disidentes del Estado Mayor de Bloques y Frentes con el 8% y la Segunda Marquetalia con el 4%.

El informe, titulado "Mientras el reclutamiento crece, la infancia se reduce", señaló que la incorporación ilegal de menores de edad a las filas de grupos armados ilegales se explicó por "condiciones estructurales persistentes" tales como la pobreza, la ausencia de oportunidades educativas y laborales, el control del territorio por parte de esos grupos, las economías ilegales y la ruptura del tejido familiar, así como las violencias basadas en género y orientación sexual (ANSA).