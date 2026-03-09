Colombia: cae otro hermano de jefe guerrillero
Es un hermano de Iván Mordisco, líder del Estado Mayor Central
Se trata de Andrés Vera Fernández, apodado "Conejo", quien tenía una orden de arresto por los delitos de "Homicidio, secuestro y tráfico, fabricación, porte de armas de fuego y/o municiones".
La detención se produjo en el municipio de Falan, departamento del Tolima, unos 200 kilómetros al sur de Bogotá, la misma población donde el sábado la fuerza pública detuvo a Juan Gabriel Vera Fernández, apodado "La Jota", otro hermano de "Iván Mordisco", acusado de los delitos de homicidio agravado, secuestro y porte ilegal de armas.
El gobierno de Gustavo Petro ha creado un cerco militar sobre el jefe disidente, por quien ofrece US$1,3 millones de recompensa para dar con su ubicación y desde el año pasado se han adelantado operativos contra objetivos de su entorno que han conducido a la muerte de alias "Yeny Lara" su jefe de su seguridad, además del arresto de otro de sus hermanos, Luis Vera Fernández "Mono Luis". (ANSA).