LA NACION

Colombia: cae otro hermano de jefe guerrillero

Es un hermano de Iván Mordisco, líder del Estado Mayor Central

Colombia: cae otro hermano de jefe guerrillero
Colombia: cae otro hermano de jefe guerrilleroAgustin Herrera - AP

Se trata de Andrés Vera Fernández, apodado "Conejo", quien tenía una orden de arresto por los delitos de "Homicidio, secuestro y tráfico, fabricación, porte de armas de fuego y/o municiones".

La detención se produjo en el municipio de Falan, departamento del Tolima, unos 200 kilómetros al sur de Bogotá, la misma población donde el sábado la fuerza pública detuvo a Juan Gabriel Vera Fernández, apodado "La Jota", otro hermano de "Iván Mordisco", acusado de los delitos de homicidio agravado, secuestro y porte ilegal de armas.

El gobierno de Gustavo Petro ha creado un cerco militar sobre el jefe disidente, por quien ofrece US$1,3 millones de recompensa para dar con su ubicación y desde el año pasado se han adelantado operativos contra objetivos de su entorno que han conducido a la muerte de alias "Yeny Lara" su jefe de su seguridad, además del arresto de otro de sus hermanos, Luis Vera Fernández "Mono Luis". (ANSA).

ANSA
Conforme a
The Trust Project