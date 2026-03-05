Colombia: Caen producción y exportaciones de café en febrero

Así lo confirmó este jueves la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia (FNC) que atribuyó a factores climáticos la baja en las cosechas, lo que redundó en menores posibilidades de oferta del grano local en el mercado internacional.

"Febrero confirma un importante ajuste en la oferta; el sector cafetero colombiano expresa preocupación por la afectación de la producción y los precios actuales", manifestó Germán Bahamón, gerente de la FNC.

De acuerdo a datos oficiales, la producción de café en el último año retrocedió en un 14%, en comparación con el periodo anterior, al situarse en 12,7 millones de sacos de 60 kilos, frente a los 14,7 millones de la medición que le antecedió.

Bahamón dijo que "en materia de comercio exterior, las exportaciones preliminares de febrero cayeron -32% alcanzando 807 mil sacos. En el año cafetero, es decir de octubre a la fecha, hemos exportado 5,06 millones de sacos (-14%), lo que representa una menor disponibilidad de café de Colombia para el mundo".

El dirigente gremial adelantó que el sector aplicará "medidas contracíclicas" con el propósito de fortalecer la productividad, al precisar que los pasos a seguir serán, la fertilización y renovación de cafetales "para consolidar el ciclo productivo en los próximos meses". (ANSA).