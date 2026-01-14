Colombia: cafeteros se quejan por revaluación del peso frente al dólar

El dirigente gremial aseguró hoy que la tasa de cambio se revaluó de tal manera que los cultivadores han perdido por carga de 125 kilogramos de café unos US$137 respecto de lo que recibían hace un año.

"En otras palabras: el mismo café, con la misma calidad y el mismo esfuerzo, hoy paga medio millón de pesos menos por carga únicamente por la revaluación del peso", señaló Bahamón, al sostener que pese a que muchos consideran como una "buena noticia" la revaluación del peso frente al dólar, no lo es para "un país que vive de producir y exportar", al asegurar que "perdemos competitividad y se reducen los ingresos de quienes generan divisas y desarrollo económico".

El dólar ha venido en una constante caída desde hace meses, pero este miércoles abrió por debajo de los $3.700 por un dólar, debido al anuncio en la víspera del gobierno de colocar deuda externa por unos US$5.000 millones con plazos de vencimiento a tres, cinco y siete años. Lo implica que habrá más dólares en el mercado local y de allí su tendencia a la baja con la que despertó el día.

Ante este panorama, el gerente de la FNC reclamó "una ruta fiscal seria y creíble, con gasto más eficiente y un recaudo que no castigue la formalidad ni la producción, para que el tipo de cambio vuelva a ser un aliado y no un freno para el país productivo" y señaló que la "fortaleza" del país "no se mide por una moneda artificialmente fuerte, sino por un aparato productivo competitivo". (ANSA).