Colombia: calma en medio de acusaciones electorales, pidió Defensora del Pueblo

"No hay que minimizar ninguna queja, más si viene del Presidente de la República, lo que hay es que tramitarla adecuadamente por los conductos democráticos, sin generar un manto de duda sobre todo el proceso electoral, eso no le conviene a nadie", afirmó Marín, en declaraciones a Blu Radio.

El jefe de Estado, Gustavo Petro, deslizó sus temores sobre un posible "fraude electoral", al poner en tela de juicio tanto uno de los software que usa la Registraduría Nacional para realizar el escrutinio, así como la empresa que lo maneja.

Recordó además que en las elecciones de 2022 a su partido le arrebataron unos 400.000 votos, que fueron a parar en otro partido y se recuperaron por la acción de veedores en los puestos de votación.

"El Presidente de la República fue elegido democráticamente con las autoridades electorales, confiemos en que todo esto puede salir bien", agregó Marín, en medio de la disputa, luego de que Petro se quejara de la falta de acción de organismos como la Procuraduría, la Contraloría y la Fiscalía, frente a sus quejas.

Marín hizo un "llamado a la calma", en medio del clima de polarización, tensiones, acusaciones y violencia que han rodeado estos comicios, en los que poco se han escuchado las propuestas de los candidatos y el común denominador han sido los señalamientos. (ANSA).