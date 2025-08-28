Colombia: Camilo, Rita's y la fiesta Bresh, protagonistas de las últimas jornadas del Starlite

MARBELLA (MÁLAGA), 28 Ago. 2025 (Europa Press) - El cantante colombiano Camilo, Rita's y la fiesta Bresh serán los protagonistas de las últimas jornadas del Starlite Occident, que se celebra en el municipio malagueño de Marbella y que cierra su 14 edición este fin de semana. Camilo actuará en esta edición del Starlite con una doble cita, este jueves y este viernes, 28 y 29 de agosto, tras convertirse en un fenómeno del pop hispano. Las entradas para este espectáculo están casi agotadas y las que aún están disponibles se pueden adquirir desde 66,96 euros. También el viernes llegará al escenario Lounge del Starlite de Marbella la DJ Sessions Rita's, que comenzará a las 01.00 horas y cuyas entradas ascienden los 20 euros. Por último y para cerrar la edición del internacional festival marbellí, regresa el sábado, 30 de agosto, la fiesta Bresh, que ha tenido distintas citas durante todo el verano. Lo hace con un espectáculo que promete "luz, 'glitter', energía y tus temas favoritos" a las 23.00 horas y con unas entradas valoradas en 30 euros. Durante esta edición, han actuado en el escenario de Starlite Marbella Sebastián Yatra, Will Smith, Beret, Mario Vaquerizo, Fangoria, Fran Pera, Alex Ubago, Despistaos y el grupo Carolina Durante, entre otros artistas y bandas.