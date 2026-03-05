Colombia: Candidata denuncia disparos a su vehículo

Los hechos se presentaron en el departamento del Atlántico (norte) la noche del martes, pero solo hasta hace unas horas Bolívar Maury divulgó el ataque del que salió ilesa.

"El miedo tocó mi puerta de la forma más violenta, una motocicleta interceptó el vehículo en el que me movilizaba y disparó tres veces", relató la candidata por el Partido Alianza Social Independiente (ASI, centro izquierda independiente), en un mensaje en sus redes sociales.

Fueron "tres intentos de silenciar una vida, una causa, y hasta el futuro de mi familia. Esa es la realidad en la que vivimos quienes decidimos alzar la voz en un país profundamente polarizado", agregó.

El ministro del Interior, Armando Benedetti, lamentó lo ocurrido y sostuvo que el "Gobierno nacional actuará con toda la determinación para proteger la vida, las garantías y el ejercicio libre de la democracia" y reiteró que "no hay lugar para la intimidación ni para la violencia contra quienes participan en política".

La actual campaña electoral ha estado marcada por la violencia, luego del asesinato de dos guardas de seguridad del senador Jairo Castellanos, así como el secuestro temporal de la senadora Aida Quilcué en el Cauca (suroeste) y del candidato a la Cámara Andrés Vásquez en el Cesar (norte), además del magnicidio en Bogotá del precandidato presidencial y senador de Centro Democrático (derecha) Miguel Uribe, en un atentado ocurrido el 7 de junio de 2025. (ANSA).