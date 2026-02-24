Colombia: candidato de izquierda Cepeda denuncia persecución a la CIDH

"Por una parte, el expresidente Álvaro Uribe y su entorno han desatado una campaña publicitaria, en la cual se están invirtiendo cuantiosos recursos, para presentarme ante la opinión pública como, lo cito textualmente, "heredero de las Farc", denunció Cepeda.

El senador y candidato del partido de gobierno Pacto Histórico sostuvo que la campaña se ha difundido en la prensa, en vallas publicitarias de candidatos derechistas y mediante redes sociales.

Tanto Uribe como sus partidarios han utilizado el nombre del padre del candidato, el dirigente de izquierda Manuel Cepeda, asesinado el 9 de agosto de 1994 por paramilitares y cuyo nombre fue tomado por una facción de las extintas Farc, para vincularlo a esa organización guerrillera, que se disolvió en 2016.

De allí la frase común en el lenguaje de Uribe al referirse a Cepeda como "el heredero de las Farc". Pero lo que existe entre los dos políticos es una rivalidad que llegó incluso a los estrados judiciales, luego de que el expresidente acusara al senador de pagar por testigos en su contra para vincularlo con grupos paramilitares.

Cuando la Corte Suprema de Justicia investigó el caso, descubrió que era lo contrario y abrió un proceso contra Uribe.

El caso pasó a manos de la justicia ordinaria, que en primera instancia condenó al exmandatario a 12 años de prisión, pero meses después un tribunal lo absolvió. Ahora el expediente podría ser revisado de nuevo por la Corte Suprema.

Cepeda se quejó además de que aliados de Uribe hayan buscado que autoridades judiciales en Estados Unidos revivan el caso de los computadores que le hallaron a un jefe muerto de las extintas Farc, en la que supuestamente lo mencionan, pero invalidado por la justicia local por la manera en que se decomisó y la ruptura de la cadena de custodia.

"He solicitado a la Comisión Interamericana que observe detenidamente esta situación y solicite a las autoridades colombianas lo que debe hacer en materia judicial en contra de Álvaro Uribe y de su entorno", reclamó Cepeda. (ANSA).