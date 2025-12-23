Colombia: Candidato de izquierda denuncia campaña sucia

"En las últimas horas, he recibido información puntual, creíble y que le doy toda la seriedad, sobre el hecho de que desde organismos de inteligencia del Estado se están desarrollando ese tipo de campañas; que se busca, a través de escándalos que se harán muy probablemente estallar en los próximos días, presentarme como una persona involucrada en hechos de abuso de poder o de tráfico de influencias", afirmó el senador izquierdista.

Cepeda sostuvo que se trata de "intentos" por enlodar su nombre por parte de "opositores y adversarios políticos", dado que no han podido derrotarlo en el terreno electoral ni en el campo político o judicial, pretenden ahora "hacer daño, repito, a mi reputación, a mi legitimidad y a mi probidad como ser humano y como dirigente político".

"Soy una persona transparente que puede ser sometida a cualquier escrutinio, no tengo nada que ocultar y soy invencible en el terreno moral. Que eso quede muy claro", advirtió el candidato del Pacto Histórico (izquierda), en un video difundido en sus redes sociales. (ANSA).