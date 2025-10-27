Colombia captura al enlace entre autores intelectuales y ejecutores del asesinato de Miguel Uribe

BOGOTÁ (AP) — Las autoridades colombianas capturaron el lunes a un hombre señalado de presuntamente ser el enlace entre los autores intelectuales y los ejecutores del ataque a tiros que terminó con la vida del precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay.

Simeón Pérez Marroquín, alias “El Viejo”, fue capturado en la zona rural del departamento de Meta, en el centro-este del país, indicó la policía al divulgar en la red social X una fotografía de un hombre custodiado por agentes armados.

La Fiscalía General indicó en la misma red social que Pérez Marroquín “sería el intermediario entre los determinadores y el grupo delincuencial que ejecutó el atentado”, sin indicar si tienen nuevas pistas de quién ordenó el ataque.

Desde el Ministerio de Justicia han señalado como hipótesis principal la posible responsabilidad de la Segunda Marquetalia, una disidencia de la extinta guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Sin embargo, la fiscalía ha dicho que no descarta cualquier otra línea de investigación.

Uribe Turbay fue atacado a tiros el 7 de junio cuando daba un discurso político en un parque del occidente de Bogotá. Por la gravedad de las heridas y tras varias cirugías, el político conservador falleció casi dos meses después.

Pérez Marroquín será imputado por los delitos de homicidio agravado, concierto para delinquir, uso de menores de edad para la comisión de delitos y porte ilegal de armas de fuego.

Por el asesinato del precandidato ha sido sancionado el menor de edad que le disparó a pasar siete años privado de la libertad en un centro especial para adolescentes. En tanto Carlos Eduardo Mora González, quien aceptó haber participado en la logística y ejecución del crimen, será sentenciado a 21 años de prisión. Otras cuatro personas han sido capturadas y están siendo procesadas.