Colombia: Cartagena abre consulta sobre obras patrimoniales apoyadas por Italia

"El Gobierno italiano considera que es clave y muy pertinente la participación de la ciudadanía, por iniciativa, interés o conocimiento ingenieril, histórico o arquitectónico, para que propongan diseños, ideas y priorizaciones relacionadas con las intervenciones patrimoniales", precisó la Alcaldía.

Con el propósito de impulsar la iniciativa se redactaron dos preguntas dirigidas a los ciudadanos, quienes pueden responderlas, a través del correo electrónico: cooperacion@cartagena.gov.co.

"¨Qué te gustaría que se hiciera, se incorporara o se adecuara en los enlaces de la muralla mencionados para que estos espacios respondan mejor a las necesidades y a la forma en que se vive y se disfruta la ciudad?", dijo uno de los interrogantes.

Mientras que el otro planteó: "En particular, ¨qué propuestas tendrías para el enlace de la Murallita del Diablo, de manera que este espacio sea más seguro, accesible y funcional?".

El proyecto, liderado por la Agencia Italiana de Cooperación para el Desarrollo (AICS), contempla la intervención del Espigón de La Tenaza, la Murallita del Diablo y los baluartes de San Ignacio y San Francisco Javier, a través de recorridos peatonales y puentes patrimoniales elevados.

La iniciativa también incluye el mantenimiento de bienes patrimoniales en la Catedral de Santa Catalina de Alejandría, arreglos en el Baluarte de Santo Domingo y la formación de 3.600 personas en turismo, historia y patrimonio, entre otros, en una labor que contará con el respaldo del Politécnico de Turín.

"Cartagena de Indias más que un patrimonio y un atractivo, es una oportunidad para generar desarrollo sostenible e inclusión social", aseguró Giancarlo Maria Curcio, embajador de Italia en Colombia, citado por la Alcaldía, tras la puesta en marcha de la alianza que dará paso a las labores de mejoramiento patrimonial del centro histórico. (ANSA).