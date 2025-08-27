Colombia: Cepeda demanda a Álvaro Uribe y a sus hijos

El congresista aseguró que Uribe y sus hijos Tomás y Jerónimo, así como Gabriel Vallejo, cabeza del Centro Democrático, han emprendido una campaña de desprestigio en su contra y del abogado Miguel Ángel del Río, que busca señalarlos de vínculos con grupos criminales.

"El señor expresidente condenado, los señores hijos de él y el propio partido político ha osado utilizar en mi contra las siguientes expresiones: máximo jefe político de las Farc, perfecto camarada de las Farc, determinador político del narcotráfico y heredero de las Farc", puntualizó el senador en una intervención ante el Congreso.

Cepeda denunció además que el abogado Diego Cadena, al que denominó "intermediario del condenado expresidente", pretende enlodarlo con falsas acusaciones ante la justicia de Estados Unidos, una versión que fue revelada semanas atrás por la prensa local.

"Tiene unos audios en los cuales intentan sobornar nuevamente a un testigo para vincularnos al abogado del Río y a mí a asuntos del narcotráfico", aseguró el congresista.

Cepeda fue denunciado hace más de una década por Uribe ante la Corte Suprema de Justicia por presuntamente intentar comprar testigos con prebendas judiciales para que lo señalaran de supuestos vínculos con grupos paramilitares; cuando ese tribunal investigó el caso, descubrió que era al contrario.

El caso pasó a los juzgados penales, donde el exmandatario fue condenado a 12 años de prisión por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal. El caso está en apelación ante el Tribunal Superior de Bogotá, mientras que el abogado Cadena también fue condenado por el delito de soborno a testigos, por el mismo proceso del exmandatario. (ANSA).