Colombia: cerca de 1500 heridos por pólvora en diciembre

Solo en la noche de Año Nuevo la cantidad de personas lesionadas o intoxicadas con este tipo de fuegos artificiales alcanzó los 391 afectados, pese a las restricciones y normas que restringen el uso de la pólvora pirotécnica.

De los 1.419 casos reportados por las autoridades, entre el 1 de diciembre de 2025 y el 1 de enero de 2026, al menos 428 (30,1%) eran menores de edad, 52 de los cuales estaban con adultos alicorados al momento del accidente.

Pese a que el INS no reportó hasta la fecha ninguna persona fallecida por cuenta de esta situación, sí señaló que los llamados "totes", una gota de fósforo blanco que al ser rastrillada genera chispas, provocó al menos el 30,7% del total de lesionados, seguido de los voladores, artefactos pirotécnicos lanzados al aire, que generaron el 17,0% de los heridos en el periodo analizado.

Los departamentos con la mayor cantidad de víctimas fueron Antioquia (noroeste) con 182 casos, Nariño (suroeste) con 131, Bogotá con 104, Norte de Santander (noreste) con 84 y Cauca (suroeste) con 81 (ANSA).