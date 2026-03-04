Colombia, cerca de 400 mil dólares decomisados en plan contra delitos electorales

El jefe de la cartera de Defensa aseguró que solo entre esta madrugada y el martes se incautaron más de 150 mil dólares a sospechosos de participar en este tipo de delitos electorales, que suele ser común en las elecciones legislativas.

Las acciones contra estas acciones al margen de la ley obedecen a la orden impartida por el presidente, Gustavo Petro, que le anunció a todos los oficiales de la Policía del país que sus ascensos dependerán, en parte, a la cantidad de decomisos de dinero y arrestos de personas vinculadas a delitos electorales.

Además, las autoridades ofrecen una recompensa de hasta 130 mil dólares por información que permita ubicar a personas que paguen por votos o lugares donde se presente ese tipo de delito.

"Aquí invitamos a que gane la democracia y no que gane la corrupción", expresó Sánchez, a periodistas en Bogotá.

El próximo domingo, más de 41 millones de colombianos están habilitados para votar por 108 senadores y 188 representantes a la Cámara entre 3321 candidatos; además, se sufragará tres primarias presidenciales de aspirantes de derecha, centro y progresistas. (ANSA).