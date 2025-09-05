Colombia.- Cibergestión (Grupo BC) impulsa una estrategia para digitalizar el sector hipotecario en Colombia

LA NACION

BARCELONA, 5 Sep. 2025 (Europa Press) -

Cibergestión (del Grupo BC español) está impulsando una estrategia de soluciones digitales para la gestión hipotecaria en Colombia, ha anunciado a Europa Press el presidente del Grupo e impulsor del proyecto, Santiago Bellver. La estrategia de la empresa, dedicada a la transformación digital de procesos de negocios en América Latina, se dirige a bancos, constructoras, firmas fiduciarias y notarías, con el fin de aligerar tramitaciones y proporcionar seguridad jurídica. Por eso ha habilitado la plataforma tecnológica Presto, que "está desarrollada para cumplir con todo el proceso hipotecario": formalización, firma y gestión del pago de impuestos e inscripción en el Registro de la Propiedad.

