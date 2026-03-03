Colombia: CICR designa nuevo jefe regional con sede en Bogotá

El abogado europeo llega a dirigir el CICR en esta parte del mundo, luego de ejercer como jefe de la Delegación Regional para México y América Central.

Antes de su arribo a Latinoamérica, Dubois fue el jefe del CICR en Kenia, con cubrimiento en Yibuti y Tanzania.

En sus 27 años como funcionario del organismo humanitario también ha ejercido cargos en Kenia, Afganistán, Pakistán, Etiopía, Myanmar, Zimbabue e Israel.

"Como jefe de la Delegación Regional situada en Bogotá, Olivier gestionará las relaciones del CICR con los organismos gubernamentales y actores clave", precisó el Comité que agradeció la labor de su antecesor, Patrick Hamilton (ANSA)