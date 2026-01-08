Colombia cierra 2025 con inflación de 5,10%, por encima de la meta del Banco Central

BOGOTÁ, 8 ene (Reuters) - Colombia acumuló una inflación de 5,10% en 2025, la más baja en los últimos cinco años, pero aún por encima de la meta anual de 3% fijada por el Banco Central, impulsada por el aumento de los precios en hoteles y restaurantes, la educación, la salud, el transporte y los alimentos, informó el jueves el Gobierno.

La inflación del año pasado se ubicó por debajo de la que se registró en el 2024, de 5,20%, precisó el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).

Los analistas habían pronosticado un crecimiento de los precios al consumidor de 5,20% para el 2025, según un sondeo de Reuters publicado a fines de diciembre.

Durante 2025, los mayores incrementos se registraron en los precios de restaurantes y hoteles, con 7,91%; educación, con 7,36%; salud, con 7,20%; bebidas alcohólicas y tabaco, con 6,37%; y transporte, con 5,35%.

Los precios de los alimentos, el componente con mayor peso en el cálculo del indicador, aumentaron 5,07% en 2025. En tanto, los de alojamiento, agua, electricidad y gas subieron 4,76%; los del vestuario, 2,12%; recreación y cultura, 1,85%; y comunicaciones, 1,22%.

Solo en diciembre del año pasado, el país reportó una inflación de 0,27%, inferior al 0,46% registrado en igual mes de 2024. La cifra del último mes del año pasado también se ubicó por debajo del pronóstico de los analistas, que esperaban 0,37%.

Los mayores incrementos en diciembre se registraron en los precios de los restaurantes y hoteles con 1,24%, del transporte con 0,41%, los de la recreación y la cultura con 1,04% y los de la salud con 0,45%.

Por su parte, los precios de los alimentos bajaron un 0,11% en el último mes del año pasado.

El aumento anual de la inflación jugaría en contra de que el Banco Central decrete nuevos recortes en la principal tasa de interés de referencia, actualmente en 9,25%, según analistas. (Reporte de Luis Jaime Acosta)