Colombia cierra el año con cómoda victoria ante Australia en partido amistoso

NUEVA YORK, 18 nov (Reuters) - La selección colombiana de fútbol, con goles de James Rodríguez, Luis Díaz y Jefferson Lerma, venció el martes 3-0 a Australia en su último juego amistoso de preparación para el Mundial de 2026.

El partido se disputó en el Citi Field de Nueva York, ante unos 20.000 espectadores.

Colombia, que el sábado derrotó 2-1 a Nueva Zelanda en un amistoso jugado en Fort Lauderdale, controló la mayor parte del encuentro y mantuvo la posesión del balón, pero el sistema táctico defensivo del rival, sumado al despliegue físico y a la corpulencia de los australianos, le impidió generar opciones claras de gol.

El equipo cafetero generó juego colectivo e intentó explotar la velocidad de Luis Díaz, pero Australia se mostró ordenada en defensa e impidió que Colombia sacara ventaja en los duelos ofensivos.

Los australianos tuvieron pocas aproximaciones, principalmente en cobros de tiro libre y acciones aéreas, aprovechando la estatura de varios de sus jugadores.

Colombia, que careció de claridad durante gran parte del partido por la marca y el orden defensivo de Australia, abrió el marcador en el minuto 76 tras un cobro de penalti sancionado por una aparente falta dentro del área sobre Santiago Arias.

James Rodríguez cobró con potencia y precisión para poner el 1-0. El segundo tanto llegó en el minuto 89, cuando Luis Díaz aprovechó una jugada de saque largo del arquero Camilo Vargas y definió con categoría.

La goleada se selló en tiempo de reposición: Jefferson Lerma, quien conectó el balón dentro del área tras un tiro de esquina ejecutado por Rodríguez, lo envió al fondo de la red para el 3-0 definitivo.

El equipo sudamericano, dirigido por el entrenador argentino Néstor Lorenzo, clasificó al Mundial en el tercer lugar de la eliminatoria sudamericana, detrás de Argentina y Ecuador, con 28 puntos. (Luis Jaime Acosta)