Colombia: cierran las votaciones legislativas, inicia el preconteo de votos

Las urnas abrieron a las 8 horas locales (13 GMT) y cerraron a las 16 horas (21 GMT) con una afluencia alta de votantes, aunque el histórico de abstención electoral promedio del país suele estar por encima del 50%.

Para esta jornada dominical de elecciones estaban convocados 41.287.084 ciudadanos para elegir a 108 senadores de un total de 1701 candidatos y a 188 representantes a la Cámara (diputados) de un global de 2010 aspirantes.

Pese a los temores de eventuales actos de violencia, los comicios transcurrieron en tranquilidad, de acuerdo con el reporte de las autoridades que dieron cuenta de varios casos de ciudadanos y hasta candidatos involucrados en delitos electorales, entre ellos compra de votos.

La Fiscalía arrestó durante la jornada a dos candidatos al Congreso: se trata de Freddy Camilo Gómez Castro, aspirante al Senado, sobre quien pesaba una orden de arresto por presuntos líos de corrupción, y de Víctor Hugo Moreno Bandeira, candidato a la Cámara de Representantes, detenido cuando al parecer intentó sobornar a autoridades para evitar el decomiso de una gran suma de dinero.

El órgano judicial también abrió investigación preliminar contra un registrador regional, luego de que el ministro del Interior, Armando Benedetti, denunciara que había una grabación en la que pedía dinero a cambio de votos.

Por su parte, el Puesto de Mando Unificado (PMU) informó de la recepción de 775 denuncias en todo el país y en puestos de votación en el exterior, por delitos electorales.

Con el cierre de los puestos de votación, los jurados dispuestos en las 123.314 mesas se darán a la tarea de contar los votos, llenar unos formularios de acreditación de los sufragios contabilizados y enviar la información a la Registraduría que se encargará de computar los datos del preconteo, que a partir de mañana pasarán a las manos de los jueces del país encargados del escrutinio.

La ley colombiana prohíbe la divulgación de datos a boca de urna, de manera que las cifras contabilizadas de votos se entregarán en boletines periódicos a lo largo de la tarde y noche. (ANSA).