Colombia: cinco equipos forenses designados para víctimas del avión de Satena

Los grupos a cargo de peritos de Medicina Legal de Cúcuta se encargarán de llevar a cabo los análisis técnico-científicos integrales de los cuerpos, "conforme a los protocolos establecidos para este tipo de casos, con el fin de adelantar los procedimientos de identificación".

Medicina Legal ordenó además el traslado de personal forense de tres sedes cercanas a Cúcuta para apoyar las labores de los legistas, mientras que la sede central se encargará de realizar los cotejos necesarios para determinar la identidad de las víctimas.

Ariel Cortés, director general de Medicina Legal, dijo que los resultados de las inspecciones a los cuerpos serán entregados a las autoridades encargadas del caso, en el marco de la investigación que se inició para establecer las causas de la tragedia. (ANSA)