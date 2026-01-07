Colombia: cinco policías retenidos en Norte de Santander

Así lo denunció el coronel Jorge Bernal, comandante de Policía de Norte de Santander, quien explicó que la retención se registró en la madrugada en una zona rural, cuando el vehículo de transporte público fue interceptado por tres hombres armados.

Los secuestradores obligaron a los policías, vestidos de civil, a bajar del vehículo; luego hurtaron una camioneta y se los llevaron con rumbo desconocido. En la zona hay presencia tanto del grupo guerrillero Ejército de Liberación Nacional (ELN) como de disidencias de las extintas FARC.

Bernal dijo que "desde el momento en que se tuvo conocimiento de lo ocurrido, la Policía Nacional en coordinación con nuestras fuerzas militares y autoridades judiciales, se activaron todos los dispositivos especiales de búsqueda y verificación, con el fin de lograr la pronta liberación de los uniformados y garantizar su integridad física" (ANSA).