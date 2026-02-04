Colombia: Clan del Golfo suspendió diálogos con el gobierno

La suspensión temporal de la mesa de negociación, que se adelanta en Doha, tendría que ver con la revisión de la información que señalaría que el presidente, Gustavo Petro, le entregó los nombres de tres jefes de organizaciones al margen de la ley a Donald Trump que son objetivo militar.

Se trataría de Gustavo Aníbal Giraldo Quinchía "Pablito" uno de los jefes militares del Ejército de Liberación Nacional (ELN); de Néstor Gregorio Vera Fernández "Iván Mordisco", jefe de las disidencias del Estado Mayor Central; y de Jobanis de Jesús Avila Villadiego "Chiquito Malo", mandamás del Clan del Golfo.

Según el diario El Espectador, el Clan del Golfo dijo que de ser cierta esta versión sería "un atentado contra la buena fe y los compromisos de la mesa de negociación", mientras que la delegación del gobierno le confirmó a ese medio de prensa que "están verificando el anuncio que hizo el grupo armado". (ANSA).