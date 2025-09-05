Colombia clasifica al Mundial 2026 con cómoda victoria ante Bolivia

BARRANQUILLA, Colombia, 4 sep (Reuters) - La selección colombiana de fútbol clasificó el jueves al Mundial 2026 al vencer 3-0 a Bolivia en la penúltima jornada de la eliminatoria sudamericana para la Copa del Mundo que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México.

Los goles que aseguraron la séptima clasificación de Colombia a un Mundial y la victoria del equipo dirigido por el entrenador argentino Néstor Lorenzo fueron anotados por James Rodríguez, Jhon Córdoba y Juan Fernando Quintero en los minutos 31, 74 y 83, respectivamente.

El partido se jugó en el Estadio Metropolitano de esta ciudad del Caribe colombiano ante más de 50.000 espectadores.

El equipo cafetero llegó a 25 puntos en la eliminatoria sudamericana, mientras que Bolivia, dirigida por el entrenador Óscar Villegas, quedó con 17 unidades y deberá esperar la última jornada para conocer sus opciones de acceder a una repesca.

Las primeras seis selecciones de Sudamérica clasifican directamente al Mundial, mientras que la séptima disputará una repesca. Argentina, Brasil y Ecuador clasificaron anticipadamente.

Uruguay y Paraguay también aseguraron su clasificación directa con los resultados de la jornada.

En el primer tiempo, Colombia hizo respetar su condición de local, asumió el control del partido y atacó a Bolivia, que se defendió sin dejar espacios, lo que dificultó el manejo del balón y el juego colectivo de la selección local.

El equipo cafetero se vio obligado a elaborar juego colectivo y con precisión para romper el sistema táctico defensivo de Bolivia, pero falló en la definición frente al arco de Carlos Lampe, quien evitó en varias ocasiones la caída de su portería.

Sin embargo, Colombia abrió el marcador a los 31 minutos con James Rodríguez, quien recibió un pase preciso de Santiago Arias por el costado derecho y conectó con pierna derecha el balón para vencer al arquero boliviano.

Con el marcador en contra, Bolivia salió a atacar y tuvo algunas aproximaciones frente al arco de la selección colombiana, que quedó con más espacio para contragolpear aprovechando la velocidad de sus delanteros.

En el segundo tiempo, Colombia mantuvo el control del balón y del partido, pero con el paso de los minutos permitió aproximaciones con riesgo de la selección visitante.

La Verde asumió por instantes el manejo del encuentro, pero sin claridad ni profundidad, mientras Colombia esperó y se defendió con orden para salir al ataque.

En una salida desde su zona defensiva, Juan Fernando Quintero —que reemplazó a James Rodríguez— le puso un pase filtrado y con precisión a Córdoba, quien con potencia y el pie derecho batió al arquero boliviano para marcar el 2-0.

El delantero Luis Díaz llegó por el costado izquierdo y habilitó con un pase preciso a Quintero para decretar el 3-0 definitivo.

"Muy contento de estar en la Copa del Mundo", dijo Córdoba al término del partido.

Miles de aficionados se volcaron en los alrededores del estadio Metropolitano de esta ciudad del Caribe para celebrar la clasificación de Colombia al Mundial.

"Estoy viviendo un sueño, se me están dando las cosas de la mejor manera", declaró por su parte el delantero Luis Díaz, quien logró su primera clasificación a un Mundial.

El entrenador Lorenzo declaró que la victoria se alcanzó una meta que se venía aplazando.

"Pudimos cerrar, coronar la clasificación que se venía postergando por no tener resultados, incluso con buenas actuaciones", declaró el técnico en la conferencia de prensa.

En la próxima jornada, Colombia visitará a Venezuela, mientras que Bolivia recibirá a Brasil. (Reporte de Luis Jaime Acosta, vía redacción de Bogotá.)