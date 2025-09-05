Colombia clasifica al Mundial de 2026 al golear 3-0 a Bolivia

Colombia clasificó este jueves al Mundial de 2026 al golear 3-0 a Bolivia con un gol de su líder inoxidable James Rodríguez, que por tercera vez guía a su país a una cita mundialista.

Con su pierna menos hábil, el zurdo abrió el marcador en el minuto 31 en Barranquilla ante una selección boliviana que aún tiene opciones de obtener el cupo de la repesca internacional. Jhon Córdoba amplió la diferencia en el 74 y Juan Fernando Quintero sentenció el duelo en el 83.

El Mundial que acogerán Estados Unidos, México y Canadá, será el primero para Luis Díaz, que a sus 28 años se consagra como uno de los mejores extremos del mundo.

Junto a James Rodríguez, goleador del Mundial de Brasil 2014, liderará una selección con la exigencia de superar los cuartos de final a los que avanzó en esa misma edición, la mejor actuación de Colombia en la historia.

A falta de una fecha para que termine la eliminatoria, los cafeteros son quintos con 25 puntos y visitarán a Venezuela el martes.

Bolivia es octava con 17 unidades, una menos que los que suma la Vinotinto, su único competidor en la búsqueda del repechaje, y recibirá en El Alto al Brasil de Carlo Ancelotti.

das/cl